Vereadores apresentam valores destinados de emendas impositivas a vários projetos em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Pela primeira vez, os 15 vereadores de Alegrete acessaram um direito Constitucional, de poder indicar projetos de forma individual, ou por bancada, e dispor de recursos do orçamento para colocá-las em prática.

Apresentação de emendas impositivas

Neste dia 15, os vereadores apresentaram as emendas impositivas e os valores que são aplicados do orçamento do Município. O vereador Luciano Belmonte coordenou a apresentação das emendas e valores.

Por lei, a Secretaria da Saúde vai receber 50% dos valores de 5.973, 766,53 milhões. O restante desse total será distribuído entre as Secretarias de Infra – 1.822.812,00; Secretaria de Promoção Social será destinado 417.310 e Secretaria de Educação – 410.026.

Jovem é morto a tiros em Alegrete

A Vereadora Dileusa Alves, que coordena o processo, disse que a capatação e destinação é coletiva ao rechaçar que pensaram em currais eleitorais e sim na cidade. -Estamos utilizando de um direito e tenho certeza que os colegas destinaram da melhor maneira suas emendas impositivas.

Ela citou o ex- vereador Rudi Pinto como o mentor na legislatura passada de encaminhar a aprovação para que os vereadores pudessem utilizar essas emendas. Na época, não houve aprovação. Ele acompanhou a sessão ao lado da vereadora Firmínia Soares.

Ex Vereador Rudi Pinto

Dentre as emendas, tantos individuais e não se pode dar publicidade aos vereadores, salientou a Dileusa a Santa Casa e Secretaria de Saúde serão as mais beneficiadas.

Moraes, um inofensivo cidadão das ruas, foi violentamente agredido

Com a aquisição de materais e melhorias em unidades de Saúde do Município, aquisição de materiais e aparelhos para a Santa Casa, um centro de autista na APAE, academias de rua, ao CAPS I.

Roberto Segabinazzi e Carlos Melo

Roberto Segabinazzi e Carlos Melo da Santa Casa acompanharam a sessão, assim como, a Secretária da Saúde Haracelli Fontoura, de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti e reapresentantes de entidades ou serviços públicos que serão beneficiados com as emendas impositivas .