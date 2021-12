Vereadores dão prazo para prefeito mostrar o que assinou com a Corsan

Share on Email

Depois de saber que o prefeito Márcio Amaral assinou o aditivo de contratualização de privatização da Corsan no final da noite do dia 17, último prazo para adesão, os vereadores se reuniram no plenário da Câmara nesta segunda- feira( 20 ).

A reunião, já em pleno recesso foi chamada pela Frente Parlamentar da Água presidida pelo vereador Anilton Oliveira e contou com a presença dos vereadores e dos servidores da Corsan Jader Mayer Vagner Freitas foi sobre essa decisão do Prefeito.

Jader lembrou que toda privatização visa lucro, mas que a Corsan não dá prejuízo e tem o lado social que deve levar em conta, o que em empresas privadas praticamente não existe. Os servidores colocaram que, provavelmente, uma empresa do exterior compre a Corsan e o lucro vai quase todo para fora.

Em março, o governo do Estado tem que lançar a venda na Bolsa e a previsão é arrecadar um bilhão de reais, valor que a própria Corsan consegue em três anos. Com a privatização, a tarifa da água vai subir alertam os servidores da Companhia porque o objetivo dessas empresas é o lucro e os acionisas não podem ter prejuízos, atestam.

O vice presidente da Câmara, vereador Moisés Fontoura disse, que na verdade, o prefeito passou por cima da Lei Orgânica do Município que prevê em seu artigo 62 que o serviço de água e esgoto só pode ter mudança com aprovação da Câmara e isso não aconteceu.

Existe a possibilidade da Câmara recorrer de forma judicial contra a assinatura do aditivo do contrato por parte do Município de Alegrete, colocou Fontoura.