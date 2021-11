Cepal, um templo voltado a estudos, espiritualidade e caridade

Fundou o que se tornou uma grande referência em cultura e também voluntariado, pois são inúmeras ações em prol do semelhante.

Ali, sem gastar um tostão, dois irmãos, Danilo(in memorim) e Nelson Assumpção dos Santos reuniram um acervo com dezenas de documentos, publicações raras, fósseis, peças arqueológicas e objetos históricos de natureza e procedências variadas, tudo isso está em um galpão com 400 metros quadrados de área, pelo qual já passaram milhares de visitantes.

Cepal

O museu é também o lar de Nelson, que recebeu a reportagem do PAT para falar de mais um projeto que está sendo desenvolvido na “Casa”.

Ele inicia a conversa com um tour pelo espaço que é encantador diante de tanta riqueza em história. Nelson ambém faz uma breve explanação sobre a origem do CEPAL, destacando o trabalho realizado pelo irmão Professor Danilinho. Após a morte do irmão, Nelson tomou à frente nos trabalhos e do Grupo Sentido da Vida.

Em 27 anos de voluntariado, a organização sem fins lucrativos atende desde o jovem ao idoso em vários segmentos nas áreas culturais e espiritualistas, cujos resultados são muito positivos. Atualmente, o Presidente é Gerson Manganelli e Nelson é o Vice.

Mulher é agredida no trabalho pela atual namorada do ex-companheiro

A conversa que era para ser de alguns minutos, demandou quase duas horas, e o enfoque foi falar sobre a AMA – Ajuda Maior aos Autistas. Nelson cita que há dois anos estava com o projeto que visa orientar as famílias de como lidar com o espectro do autista. Mas, devido a pandemia, efetivamente conseguiu colocar em prática há dois meses.

Nelson explica que de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, há uma reunião com os integrantes do grupo e, se alguma família quiser participar também é possível. Ele conta com o apoio voluntário de uma psicóloga, uma fonoaudióloga, psiquiatra e uma assistente social. Entretanto ressalta que, se outro profissional(fonoaudiólogo), quiser fazer parte do grupo será bem-vindo.

Comerciária denuncia ex-namorado de usar seu nome para dar golpe em lancheria conveniada

Durante o relato do trabalho, ele cita que muitas famílias já passaram pelo local, mesmo com o pouco tempo de reuniões. Além de pontuar o quanto os resultados têm sido positivos, pois não são apenas as crianças com transtorno do espectro autista (TEA) que precisam ser compreendidas, muitas vezes também passa pela aceitação dos pais. “Teve uma mãe que chegou aqui com o filho muito agitado e depois do atendimento, ele saiu tranquilo, tanto que chegou a emocionar” – comenta.

Mesmo assim, Nelson acrescenta que todas as outras palestras e ações do CEPAL permanecem em plena atividade: realizamos palestras e estudos sobre o amor, o perdão, coisas dos sentimentos – referindo-se ao trabalho do Grupo Sentido da Vida.

Do virtual ao real: a história de amor que superou mais de 4 mil quilômetros de distância

Ao concluir a entrevista, fica a certeza de que horas precisam ser disponibilizadas para conhecer um pouco de todo acervo e todos os trabalhos que são efetivamente realizados pelo CEPAL, através do guardião do local, Nelson Assumpção dos Santos, que reside ali e todos os voluntários. Na saída, Nelson fala sobre um dos livros, que milhares de pessoas já colocaram suas assinaturas ao longo dos anos, pois elas registram o momento em que estiveram ali.