Vereadores mirins são destaque na abertura da Semana da Câmara em Alegrete

Com a outorga do título de Vereador Mirim, a Câmara abriu a série de atividades que serão desenvolvidas no decorrer desta semana, na 20ª Semana da Câmara de Vereadores de Alegrete. Esta atividade incentiva o espírito de cidadania nas crianças. Cada bancada indicou o seu representante, escolhido entre as escolas da rede estadual ou municipal, que tiveram a oportunidade de usar a tribuna e fazer as suas reivindicações.

Veredaores mirins antes de ocuparem seus lugares no parlamento

Cada estudante sentou com orgulho ao lado do vereador que representa tendo em mãos o discurso que proferiu nessa sessão especial. Na plateia professores e alguns pais que foram prestigiar os vereadores mirins.

Os vereadores mirins 2023 são:

Vereador Éder Fioravante – EMEB José

Antonio Vilaverde Moura

Aluna: Emily Victória Bagesteiro Rosa.

Vereador João Monteiro – Escola Estadual Freitas Vale e em turno inverso Escola Especial Paul Harris (APAE).

Aluno: Caio Ferreira de Lima

Vereadora Dileusa Alves – Colégio Emílio Zuñeda.

Aluna: Melany Victoria Paulus Oliveira.

Vereador Moisés Fontoura

IEEOA Oswaldo Aranha

Aluno: Amanda Kist dos Santos

Vereador Anilton Oliveira

EMEB Lions Clube.

Aluno: Nauhany de Souza Figueira

Vereadora Fátima Marchezan

Escola Municipal Luiza de Freitas Valle Aranha.

Aluno: Marlon Amaral da Silveira Leite

Vereador Cléo Trindade

Escola Estadual de Ensino Médio Tancredo de Almeida Neves

Aluno: Arian Lucas Macedo

Vereador Luciano Belmonte

Escola Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles.

Aluna: Emily Dereci Nunes da Silva.

Vereador Bispo Enio – Escola Princesa Isabel.

Aluno: Matheus Vieira Blanco

Vereadora Firmina Soares

Escola Estadual Dr. Romário Araújo de Oliveira

Aluno: Juan Ramon Lima Hernandes

Vereador Itamar Rodriguez

EMEB Honório Lemes

Aluno: Delbio Muniz da Silva Júnior

Vereador Jaime Duarte

Escola Estadual de 1° grau Farroupilha.

Aluno: Henricco Machado

Vereador Vagner Fan

Escola Francisco Carlos

Aluno: Guilherme Leite Cassales

Vereador João Leivas