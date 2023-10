Caid é campeão invicto da Copa Magnus em Rosário do Sul

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Neste domingo, ocorreu a Copa Magnus em Rosário do Sul. Duas agremiações de Alegrete estavam presentes na competição; Caid na categoria juvenil e a Blackout na categoria adulto.

A equipe do Caid, comandada pelo técnico Marcelo Castro, sagrou-se campeão da categoria juvenil. O time composto por jovens da Zona leste, venceu todos jogos da primeira fase sem sofrer nenhum gol nos três primeiros jogos. Na grande final, venceu pelo placar de 3 a 1 e garantiu o título para o Município de Alegrete.

Goleiro Rômulo, destaque da competição

Na categoria adulto, o time da Blackout o outro representante de Alegrete. No primeiro confronto, o time alegretense venceu pelo placar de 1 a 0, no segundo jogo o placar ficou tudo igual em 1 a 1 e nos dois últimos confrontos da primeira fase vitórias por: 3 a 0 e 3 a 1, respectivamente.

Na semifinal a equipe alegretense perdeu pelo placar de 2 a 1 para equipe do Quero-Quero. A direção da Blackout salientou que participar desses campeonatos fora da cidade agrega muito, pois jogar com adversários de fora do Município nos desafia a sempre evoluir, salientou o diretor da equipe