Atleta alegretense sobe ao pódio na 1ª Corrida do Servidor Público em Porto Alegre

O céu ensolarado e mais de 2 mil pessoas percorrendo a Orla do Guaíba, em Porto Alegre, marcaram a Corrida do Servidor na manhã do último domingo (22).

A primeira edição da prova, parte da programação da Semana do Servidor 2023, movimentou a tradicional área de lazer da capital com as corridas nas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km, além da caminhada de 3 km e da Corrida Kids.

De Alegrete, a servidora pública Cláudia Pereira Carvalho, representou o município. Ela que foi aprovada no concurso de 2012, e hoje é assistente administrativa da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, começou a correr na pandemia, e há um ano iniciou a competir.

A atleta disputou a prova de 5km em Porto Alegre e entre as servidoras da faixa etária de 55/59 anos, finalizou no 3º lugar, subindo ao pódio na capital dos gaúchos.

Claudia completou o percurso na orla em 29 minutos e 38 segundos. A campeã geral na prova de 5km, foi Adriane Rodriguez e na categoria da alegretense, a vitória ficou com Denise Loureiro Pedroso com o tempo de 24’39”. A servidora destacou sua participação no evento que abriu oficialmente as comemorações da Semana do Servidor no RS.

“Evento ótimo. Corrida bem organizada, um lugar lindo, queria testar meu nível técnico na corrida diante de um público mais preparado, pois tinha muitos servidores da Polícia Civil, Bombeiros e Brigada Militar, servidores que a própria profissão já exige um preparado físico melhor. Estou contente com meu rendimento”, analisou Claudia, que trouxe para casa uma camisa personalizada do evento e duas medalhas, uma da participação e a outra de bronze, pela colocação em sua categoria.

A corrida se transformou em um momento de confraternização de servidores e famílias. A prova de 3 km foi especial para o servidor James Cassiano, 39 anos, lotado na Secretaria da Saúde e transplantado cardíaco há quase quatro anos. A prova, que finalizou na 27ª posição, foi a primeira realizada após o transplante.

“Essa corrida marcou o meu renascimento. A primeira de tantas outras que ainda quero fazer. A organização estava excelente. Foi muito interessante presenciar o engajamento e ver as pessoas participando”, destacou.

Todos os inscritos na corrida que finalizaram os percursos até o limite do tempo de 90 minutos receberam medalhas de participação. As crianças que completarem a Corrida Kids também receberam medalhas.

Ao longo da Orla do Guaíba foram instalados espaços com serviços do IPE Saúde e do Corpo de Bombeiros Militar, além de atendimentos de massoterapia e recreação para crianças. Para os corredores, o evento contou com pontos de hidratação e distribuição de frutas e serviço médico para emergências.

Com inscrições gratuitas, as vagas para o evento foram destinadas a servidores de todas as secretarias e órgãos do governo estadual. Cada um podia indicar um convidado de fora do governo para participar, até o limite de 2 mil inscritos.

A corrida foi uma promoção do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc/RS) em benefício dos servidores públicos do Estado, com patrocínio do Banrisul. O vice-governador Gabriel Souza, juntamente com a titular da Secretária de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans, deu início às provas às 9h30 e também participou da ação, correndo a prova de 3 km.

“O grande valor deste encontro é a interação, a convivência e o relacionamento entre os servidores, secretários e toda a equipe do governo presente aqui na Orla do Guaíba neste domingo. Uma iniciativa que proporciona integração, saúde e bem-estar de todos”, afirmou Gabriel.

Durante o evento, o vice-governador anunciou que o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, será transferido para 3 de novembro (sexta-feira).

A secretária Danielle Calazans destacou o ineditismo da ação no âmbito da administração estadual e sua relevância para promoção de qualidade de vida no trabalho e integração entre os servidores.

“É gratificante ver o envolvimento e a participação dos servidores, que já fizeram desta primeira edição da Corrida um grande sucesso, com as 2 mil vagas preenchidas. O governo do Estado reconhece o papel fundamental desempenhado pelo servidor público para as entregas e o aprimoramento da qualidade de vida da população gaúcha, por isso, ao longo deste mês, teremos diversas iniciativas como esta para reconhecer a dedicação e o empenho de todos no dia a dia”, ressaltou a secretária.

Celebração do servidor público do Rio Grande do Sul, a Semana do Servidor 2023 teve início no dia 16 com o começo dos campeonatos esportivos e segue até 27 de outubro com diversas atividades, serviços e ações visando a integração e valorização dos servidores e funcionários da administração pública estadual.

Fotos: Luís André Pinto e reprodução