Vereadores participam de Seminário Regional de Direitos Humanos para as Mulheres em Bagé

Os vereadores João Monteiro e Firmina Soares representaram a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Alegrete no 2º Seminário Regional de Direitos Humanos para as Mulheres, no município de Bagé. A promoção foi do Governo Municipal, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher (SEMPPMULHER).

O evento ocorreu no auditório Palacete Pedro Osório, nos dias 22 e 23 de março, e teve como pautas o combate à violência contra a mulher, avanços nas políticas públicas, direitos e garantias, dentre outros, coordenado pela secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Bagé, Cândida Navarro.

Firmina Alves foi uma das palestrantes, enquanto o vereador João Monteiro foi o mediador de uma roda de conversa. A vereadora Dileusa Alves, procuradora da mulher no parlamento alegretense não pode comparecer por motivos de saúde.

João Monteiro destaca a importância dos diálogos estabelecidos no evento. O vereador assegura que Bagé está sendo referência em políticas públicas para mulheres, mas relata que as queixas de outros municípios são muito semelhantes às nossas. “Muitos estão ainda em situação mais delicada”, aponta.

Mesmo com as dificuldades que Alegrete enfrenta, “estamos avançando”, diz Monteiro.

O vereador progressista revela que deputada Adriana Lara manifestou interesse em vir a Alegrete, colocando seu Gabinete à disposição. João Monteiro busca informações junto à deputada quanto à possibilidade de recursos para ações de política para as mulheres, já que Adriana Lara destinou R$ 50 mil para a Secretaria da Mulher de Bagé.

Entre tantos consistentes depoimentos, o vereador destaca a fala da soldado Godoy, da Brigada Militar. A policial militar pondera que não há porque a vítima relatar toda a situação de violência sofrida para a Brigada, pois terá que fazer o mesmo relato na Delegacia. “Lá, sabendo do que se trata, os profissionais já encaminham para a Delegacia onde realmente é necessário o detalhamento dos fatos”.

Monteiro sugere que a soldado possa vir a Alegrete relatar suas experiências em evento futuro.

Um dos encaminhamentos do seminário é a necessidade da criação de uma Secretaria de Estado da Mulher. “Somente três estados ainda não têm pasta específica e infelizmente o Rio Grande do Sul é um deles”, aponta o vereador alegretense.

Fotos: assessoria CMA