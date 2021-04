Vereadores pressionam Prefeitura pela volta às aulas depois da vacinação dos professores

Compartilhe















No período do Pequeno Expediente da última segunda-feira, pelo menos três vereadores usaram da tribuna para defender o retorno às aulas presenciais nas escolas do município.

O vereador Itamar Rodriguez – Progressistas provocou o assunto na Casa, afirmando que o ano de 2020 para a educação foi perdido e se corre o risco de perder 2021. Admitiu não ser fácil o ensino a distância pois os alunos ficam muito prejudicados. E que é impossível alfabetizar crianças virtualmente. Lamentou não ver nenhuma movimentação do Executivo no sentido de vacinar os professores ”para que possamos ter as crianças de volta à sala de aula”. Disse o vereador que um ano de aula perdido equivale a quatro anos de atraso. Por isso, não será fácil perder mais um ano letivo, acrescentou. O vereador sugeriu que a Câmara realize audiência pública para discutir a volta às aulas com segurança e de forma responsável, concluiu.

Também o vereador Jaime Duarte – Republicanos se pronunciou na mesma linha de raciocínio, manifestando-se preocupado com a educação no município. As crianças não podem perder mais um ano de aulas. Defendeu que os professores sejam vacinados o mais breve possível, mas que tudo vai depender da diminuição dos casos que graças a Deus está ocorrendo, enfatizou.

A vereadora Dileusa Alves também se manifestou , dizendo-se preocupada com a questão da educação. As crianças estão no segundo ano sem aulas presenciais. A criança precisa do contato com os coleguinhas. Que os professores sejam vacinados nos próximos 60 dias e que se consiga voltar as aulas de forma segura.

Por: Assessoria Câmara de Vereadores- Alair Almeida