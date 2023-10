VFA vence clássico contra o União na final da etapa uruguaia da Liga Gaúcha de Voleibol

Share on Email

No último domingo (15), foi realizada a última etapa da Liga Gaúcha de Voleibol 2023, no naipe feminino. O certame gaúcho teve como palco a cidade de Rivera no Uruguai.

A cidade de Alegrete foi destaque na etapa, que contou com as equipes do VFA e União de Alegrete, A.S.S.U.T e Sul Vôlei de Bagé e Sarandi de Rivera.

A disputa no sistema todos contra todos, definiu os dois finalistas. Passando para a grande final os dois representantes de Alegrete. VFA e União fizeram uma grande final.

Na fase de chaveamento o União jogou o primeiro jogo contra os donos da casa, Sarandi, o qual ganhou de 2×0 e a destaque da partida foi a Carol Fumaco.

No segundo jogo o União duelou com o Sul Vôlei e ganhou de 2×0 e a destaque da partida foi a atleta Sidiane.



Já no terceiro jogo o União levou a disputa para o tiebreak contra a Asut de Bagé. Deixando escapar a vitória. No último jogo da chave deu clássico alegretense: União e VFA. Coube ao VFA a vitória, encerrando a fase ganhando todos os jogos.

Na disputa do título, outro clássico alegretense. O VFA ganhou o título da última etapa da LGV regional em cima do União de forma invicta.

Duas equipes de Alegrete estão garantida na final estadual representando o município. No feminino o VFA e União no masculino. A grande final será realizada no Recanto Maestro em Restinga Seca nos dias 25 e 26 de novembro.

O VFA além do título teve destaques dos jogos, Valeria Mendonça; Chiara Valsecchi; Valeria Mendonça; Fabiane Cardona e na final Chiara Valsecchi. Já na etapa o Melhor ataque foi de Chiara Valsecchi e Melhor levantadora para Letícia Madruga.

Fotos: reprodução