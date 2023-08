Vice da UABA recebe dezenas de pedidos de ajuda a crianças com problemas emocionais

Os desajustes dos adultos afetam, diretamente, as crianças que, ainda, não sabem lidar com as emoções. Isso faz com que aumente a demanda por atendimento no CAPSi, serviço da Secretaria da Saúde que trabalha com equipe multi profissional no bairro Oswaldo Aranha, na praça Castelo Branco. Porém, antes de chegar ao atendimento muitos fazem os acolhimentos a esses pequenos que reagem com sintomas comportamentais e no corpo físico.

Uma que realiza um trabalho voluntário que acaba encaminhando crianças e adolescentes para atendimento é a vice-presidente da UABA, Tânia Branco. Conta que recebe com frequência, pedidos das escolas no sentido de ajuda para casos distintos com estudantes.

Tania Branco (de camiseta branca) em evento na Câmara de Vereadores

São muitas crianças que sofrem com pânico, depressão e bullyng. A falta de bases familiares que passem segurança pode ser um das causas desses sofrimentos. Muitas dessas crianças, comentou a dona de casa, vêm de ambientes onde os pais se separam e elas vão morar com avós e outros, e sem a maturidade emocional, adoecem da alma e até do corpo, atesta a mulher que recebe, diariamente, seu WhatsApp inúmeros pedidos de ajuda de escolas.