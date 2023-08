Real conquista ponto importante contra o vice líder da Série Prata

No último sábado(5), a equipe do Real foi até Rio Grande e conseguiu um ponto importante fora de casa pelo Estadual Série Prata. Destaque da partida foi o ala e estreante Izaque Santana do Real que marcou três gols.

A equipe alegretense vinha de três derrotas na competição e buscava a reação fora de casa contra a boa equipe do URF. O time comandado pelo técnico Dema Corrêa foi até Rio Grande determinado a pontuar para seguir vivo na competição.

O jogo iniciou com amplo domínio da equipe do URF, que ditou o ritmo do jogo. Os donos da casa abriram o marcador depois de martelar a equipe alegretense. O Real não sentiu o revés e foi para cima e chegou ao gol de empate com o artilheiro Izaque. No fim do primeiro tempo a equipe adversária pulou novamente na frente do marcador dando números finais a etapa.

Na segunda etapa a URF ampliou o marcador dando estabilidade no placar. A equipe alegretense foi valente e começou a reagir, conseguindo o empate nos minutos finais, com um resultado muito comemorado pelos atletas e comissão técnica do representante alegretense, O Real tem mais dois compromissos pelo Estadual, ambos em casa precisando vencer para garantir a classificação entre oito melhores classificados.

Fotos: reprodução