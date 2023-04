Lucros do Brechó Conexão Animal garantem controle populacional de cães e gatos de rua ou abrigos

Algumas vezes as pessoas têm muitas roupas que não gostam mais ou que já não servem e acabam ficando entulhadas em algum canto. É comum nesses casos que as roupas fiquem tomando espaço no guarda-roupas, até porque nem sempre é fácil encontrar alguém próximo para quem doar. Pensando nisso, nasceram os brechós, que são comércios em que as pessoas deixam suas roupas para que sejam vendidas para outras pessoas. A ideia desses lugares vai muito além de repassar algo usado para outras pessoas é uma atitude de sustentabilidade, tanto para o vendedor ou para quem compra, afinal é importante vestir-se bem para sentir-se bem.

Alegrete conta com um brechó que é multitarefas: ajuda o indivíduo que deseja se desfazer de suas roupas, aquele que compra (pois tudo é barato) e o meio ambiente, uma vez que menos resíduos serão descartados como lixo. Mas o Brechó Conexão Animal, localizado na Rua General Sampaio, 930, Centro, faz tudo isso e mais um pouco: toda a arrecadação obtida com as vendas é revertida em castração para cães e gatos que residem com famílias humildes ou vivem abandonados nas ruas. O PAT fez uma visita ao local, conversou com a administradora Ika Piccoli. Ela comenta que desde que o brechó iniciou a estimativa é de que o controle de natalidade tenha impedido cerca de mil nascimentos, objetivando que esses animais não ocupassem as ruas. A ideia não é ser contra o nascimento de filhotes, mas que ocorra somente quando for com responsabilidade.

O Conexão Animal surgiu quando um grupo de amigas se uniu e decidiu fazer algo em prol dos animais abandonados. Tiveram inspiração em Marisa Prates, que sozinha, com a venda de objetos, já tinha castrado muitos animais, ela tinha a concepção de que a base para auxiliar os bichinhos de rua é a castração. No início, as voluntárias foram a feiras vender pastel e roupas. Com o tempo, encontraram o local em que estão hoje, o proprietário doa o aluguel, porém até a ONG conseguir castrar mil cães/gatos. Ika foi escolhida pela Conexão Animal para ser administradora, pois já tem comércio há anos e era mais habilitada para gerir o local. Ela relembra que nos primeiros meses a loja tinha somente uma mesa e dois manequins quebrados. Ela pensou em um brechó chique, contudo acessível, porque quem adentra à loja tem o serviço de uma butique, com a diferença dos bons preços, ainda comenta “por ser um brechó, não significa que as roupas tenham que estar amassadas, com cheiro de mofo ou desorganizadas, as pessoas merecem bons produtos e ambiente”. A peça mais barata da loja custa R$ 5,00 e a mais cara R$ 75,00.

As meninas que trabalham atualmente também são voluntárias, perguntamos a Luana Machado, que está desde o início, em 2021, confessa que o que a motiva é a causa e se orgulha em saber que está ajudando os animais.

No momento, o brechó está precisando urgentemente de roupas, pode ser de qualquer estação e modo de conservação, as peças que não forem boas para uso serão doadas para artesãs que farão tapetes e almofadas, por exemplo. Para repassar utensílios, perfumes, sapatos e roupas é só deixar com a responsável pela loja no momento. Se você se interessou pela Conexão Animal, pode curtir no Facebook Desavesso Alegrete, o telefone para contato é (55) 996769105.

