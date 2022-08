VidaCard Alegrete apresenta as novidades para o mês de agosto

No Vida Card Alegrete você conta com dentistas especializados e os melhores serviços odontológicos para atender você e sua família.

Agenda aberta para os seguintes especialistas:

• Clínica Geral e Protesista Dra. Erica Pilecco;

• Clinica Geral Dra. Laura de Almeida Fagundes;

• Endodontia Dra. Bruna Mendonça Pacheco;

• Ortodontista Dr. Tiago Dede Roses;

• Odontopediatra Dra. Sarah Vieira Brasileiro.

Além disso, VidaCard oferece uma Clínica com infraestrutura completa, tecnologia de ponta, ampla, com consultórios muito bem equipados para oferecer o conforto e a segurança que você merece.

Envie uma mensagem e conheça todos os serviços que oferecemos.

Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você!

Ação de Dia dos Pais:

As ações do VidaCard surpreendem a comunidade! Durante o mês de agosto em homenagem ao Dia dos Pais, está em andamento uma ação em parceira com a Barbearia Pollano. Toda a sexta-feira acontece o sorteio de três combos com voucher de “Barba, cabelo e bigode”, onde os contemplados, poderão realizar esses serviços gratuitamente, com agendamento prévio.

Terceiro Turno:

E as melhorias não param! A partir do dia 15 de agosto, próxima segunda-feira, VidaCard terá o terceiro turno de atendimento.

Em breve mais informações referente à equipe de profissionais que estarão atendendo, neste horário.

VidaCard – Unidade Alegrete

Endereço: Venâncio Aires, 360 – Centro

Contato: 55 3421 4776

Horário de Atendimento:

Manhã: das 8h às 12h

Tarde: das 13h30min às 20h