Gaúchos Burguer comemora cinco anos de história em Alegrete

Falar em gastronomia é sinônimo de satisfação. O assunto é o favorito dos leitores que, a partir da apresentação buscam conhecer o cardápio e experimentar as maravilhas em comer bem!

Neste 12 de agosto a empresa Gaúchos Burguer comemora cinco anos de atividades em Alegrete.



O casal de proprietários Rubem Junior e Jéssica Paim, contaram um pouquinho da sua trajetória trilhada com muitos desafios, trabalho e dedicação.



A Gaúchos Burguer surgiu com a proposta de empreender. Afinal quem não deseja tornar-se dono do próprio negócio, não é mesmo?



Apostar no segmento gastronômico quando bem planejado é certeza de sucesso sempre. Gaúchos Burguer foi a segunda empresa à instalar-se na cidade de Alegrete, apostando em um cardápio de hamburgueres, na época já era sensação das grandes metrópoles.



Porém, alguns detalhes que chamam a atenção no Gaúchos Burguer é criatividade quanto aos nomes dos hamburgueres que fazem referência à cultura gaúcha e argentina, a decoração e estrutura criadas exclusivamente por Rubem Junior, que além de atuar na produção dos hamburgueres, também teve o cuidado em criar um ambiente moderno, ousado e convidativo.

O “segredo de estado”, são os molhos exclusivos da empresa, que atraem clientes de todos os cantos, inclusive de fora da cidade. Rubem e Jéssica comentam: “Muitos amigos já fizeram de tudo para descobrir a receita, até tentaram comprar o segredo, mas sem sucesso”.



Quase tudo é preparado na cozinha do Gaúchos Burguer, com carnes frescas e selecionadas, a atenção especial à combinação dos ingredientes, para que o hamburguer fique agradável ao paladar e aos olhos, sem ficar “bagunçado” ou difícil de comer.



No cardápio é possível encontrar os nomes mais inusitados: Piazito, Bagualito, Afrescalhado, Tchê Bagual, Gaúchão, Castija, Tropeiro, A La Pucha, Buenacho, Macanudo, Sapucaí. Os agridoces Pachola (agridoce), Xirú (agridoce), com abacaxi e geléia de pimenta caseira, produzido na empresa, nada industrializado. O Arregado (burguer duplo e acompanhamento de 300g de fritas + cheddar e bacon), Baio (sucesso na casa com anéis de cebola, eleito em votação junto ao público para ser incluído no cardápio) e o destaque para os hamburgueres vegetarianos (um diferencial que possibilita em qualquer um dos hamburgueres, a substituição da proteína animal pela proteína de soja), além dos adicionais de fritas, carnes, molhos, queijos, ovos, saladas e anéis de cebola.



Valores de R$ 18,00 (serve uma pessoa) a R$ 40,00(serve muito bem duas pessoas).



Gaúchos Burguer é referência em hamburgueres com iguarias da cultura gaúcha e dos co-irmãos argentinos, ressaltando os temperos tradicionais e exóticos, atendendo a exigência do seu público.



O atendimento é presencial de terças a domingo das 19h às 23h30 e pelo sistema delivery, com o App Delivery Much e via Whatsapp 55 9 9935 9214 ou telefone 55 3422 9884.

Link para pedidos: https://app.anota.ai/p/GauchosBurguer

Como tudo começou?

Há alguns anos o jovem casal Rubem e Jéssica (alegretenses) resolveram mudar de cidade. Em busca de oportunidades mudaram para a cidade de Pelotas, casados há doze anos, Rubem pai de Ana Carolina, hoje com 19 anos e a pequena Maria Clara que, quando foram embora tinha apenas 3 meses. Rubem era empregado e Jéssica cuidava da casa.

Em cidade grande e o custo de vida mais alto, sentiram que a realidade era bem diferente. Rubem com o espiríto empreendedor e sedento por mudanças compartilhou a ideia de empreender com Jéssica, que naquele momento achou uma loucura.

Ela destaca: “ele colocou à força o Gaúchos Burguer nas nossas vidas”. Sem capital e nem ideia nenhuma de como fariam, entraram de cabeça no projeto, correram atrás de empréstimos para dar início à “loucura”.

Enquanto isso, Rubem decidiu que o segmento seria gastronômico, hamburguer. Iniciava o passo mais importante do processo que seria como fazer? Estudos, pesquisas, vídeos, e muitos experimentos. Qual seria o diferencial: os molhos, um mais inusitado que o outro.



E assim seguiram. Inicialmente inauguraram um Food Truck, próximo à Universidade de Pelotas (UFPEL). O público alvo definido seriam os estudantes, até mesmo por tratar-se de uma opção americanizada, porém com aquele toque gaúcho.



Com saudade da família e aquela correria de cidade grande, juntos o casal decidiu que a melhor coisa à fazer era voltar para sua cidade natal, trazendo na bagagem o conhecimento adquirido, a empresa Gaúchos Burguer e a esperança de romper barreiras e apresentar um cardápio diferenciado e, ao mesmo tempo cultural.



Em 12 de agosto inaugurava Gaúchos Burguer próximo ao HGUA (Hospital Militar), logo em seguida para a surpresa e felicidade do casal, chegava Antônia (filha caçula do casal, hoje com 4 anos). Com sucesso de público e necessidade de um espaço maior, mudaram de endereço para a Mariz e Barros esquina com a rua Tiradentes.



Com a pandemia e todos os momentos difíceis que vieram principalmente para empresários do segmento gastronômico, foi preciso repensar num novo formato para manter a empresa de portas abertas e novamente mudar de endereço foi imprescindível para continuar atuando e oferecer à comunidade o mesmo atendimento de qualidade, com produtos diferenciados e a dedicação de sempre.



Gaúchos Burguer é um empreendimento que literalmente “não foge à luta”!



Os proprietários Rubem e Jéssica, juntamente com a sua equipe de colaboradores agradecem a todos pela preferência e confiança e adiantam que tem muito mais novidades Gaúchos, vindo por aí”!

Whatsapp (auto-atendimento): 55 9 9935 9214

Telefone: 55 3422 9884

Endereço: Andradas 262, ao lado da Casa do Eletricista.

Redes sociais:

Instagram: gauchos_burguer

Facebook: Gaúchos Burguer

Aline Menezes