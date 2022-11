Vídeo: carro pega fogo e fica completamente destruído

Share on Email

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar(CRBM), o motorista trafegava sentido interior/Alegrete, quando percebeu uma falha no veículo, e imediatamente, tentou retornar ao Instituto Federal Farroupilha, contudo, não houve tempo e as chamas iniciaram.

Os Bombeiros de Alegrete foram acionados, entretanto, o Fiat Siena teve perda total.

Tudo indica que possa ter sido uma pane elétrica e não houve feridos. A fumaça, preta, foi visualizada muitos quilômetros de distância.

Veja o vídeo:

Imagens: PAT, Alex Stanrlei, Antero Irion e Max Dorneles