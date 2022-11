Milene, a Rainha que será Alegrete no Miss RS Mundo

Aos 26 anos, Milene é proprietária do Studio Espaço dos Fios Estética e está cursando Administração de Empresas.

A jovem sempre admirou o mundo dos concursos. Desde pequena, ainda criança alimentava o sonho de participar. “Sou uma mulher que gosta de estar envolvida com atividades onde a estética esteja presente, inclusive é o meu ramo de trabalho”, destaca a alegretense.

Com uma agenda lotada, ela também participa de um grupo de invernada artística, que contribuiu e contribui muito para o desenvolvimento dela. “O meu eu crítico, espírito de equipe, coordenação, compromisso em grupo, disciplina, agrega muito”, explica Milene.

Ela conta que quando concorre a um título, é sempre um desafio, onde busca encontrar a sua melhor versão para entregar em sociedade. “Tenho muitos sonhos e objetivos na minha vida que quero realizar. Quero poder deixar um legado, se Deus permitir, por onde quer que eu passe. Me sinto feliz fazendo a diferença na vida das pessoas, e foi o que me motivou a aceitar o convite para participar deste concurso”, explica a alegretense.

Milene será Alegrete no Miss Rio Grande do Sul CNB, concurso que aceitou o convite, principalmente pelo viés solidário que é o que o difere dos outros.

Durante essas duas décadas de vida, Milene já foi 2ª Mais Bela Comunitária, Primeira Princesa do Arroz, Rainha dos Supermercados de Alegrete, Miss Beleza Alegrete, dentre outros títulos, e agora Miss Alegrete CNB 2022.

A filha da dona Maria Elaine Paz Ribeiro e Airton Paz Ribeiro (in memorian), é moradora da Cidade Alta e participou de um concurso que era uma seletiva para o Miss Alegrete, e ganhou uma vaga no Top 5 do evento.

Em outubro, no concurso denominado “Noite das Rainhas”, foram escolhidas Rainhas, a das Farmácias e dos Supermercados, no qual Milene venceu como Rainha dos Supermercados, representando a Casa de Carnes Santo Antônio.

Esse evento foi uma etapa classificatória para o Miss Alegrete 2022, cuja vencedora participaria do Miss Rio Grande do Sul CNB 2023, que acontecerá no início de dezembro em Santa Maria.

Foi quando a coordenação que já conhecia Milene pelo título de Miss Beleza Alegrete 2019, entrou em contato e ofertou a possibilidade de ser a nova Miss Alegrete e representar a cidade no MRSCNB23.

“Em razão de não terem tempo hábil de realizar o evento ainda este ano, e por outras questões, optaram por convidar a primeira colocada do concurso “Noite das Rainhas” no somatório geral. “Isto me deixou muito feliz e honrada, pois sendo meu último ano por questões de regulamento, aceitei com muito carinho, e estou me dedicando 100% para carregar comigo o nome do nosso município que tanto amo”, declarou.

Juntamente com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Alegrete, atualmente ela realiza um projeto chamado “O que é real para você?”. Além de arrecadações de alimentos não-perecíveis, que serão direcionados para a organização (Liga), ela via fazer a demonstração do trabalho que é realizado por meio de depoimentos dos próprios usuários, levando essa informação ao conhecimento de mais pessoas, que por diversos motivos, não conhecem o funcionamento.

Fotos: Miguel Ferrari