Segundo informações da WebQuaraí, um tornado atingiu a região do Passo da Guarda afetando a Estância Santa Maria Angélica. No local, ocorreram quedas de eucaliptos, o telhado de uma residência foi arremessado e alguns galpões ficaram destruídos. O registro fotográfico foi do morador José Benites.

Vídeo registra tornado destruidor próximo ao Marco das Três Divisas

A reportagem falou com o trabalhador que está há oito meses na localidade, ele destacou que tudo aconteceu no máximo em um minuto, foi assustador e violento. Hoje, eles estão trabalhando para a recuperação de todo estrago. Benites acrescentou que, embora, tenha sido devastador, arrancando árvores e colocando por terra galões, além dos danos na sede da Estância, não houve feridos. Os animais, também saíram ilesos.

Já o morador Romário Tavares Costa, foi o responsável pelo flagrante do vídeo em que é possível ver o tornado. Ele estava campereando quando fez o registro.

O PAT contatou o meteorologista da Rádio Gaúcha, Cléo Kuhn e recebeu o seguinte parecer: pelas figuras tem características de tornado, pode se ver a nuvem funil e talvez associada a nuvem cumulunimbus com micro explosão nesta nuvem.

As nuvens cumulonimbus são chamadas de nuvens convectivas, ou nuvens de grande extensão vertical, porque crescem verticalmente pelo processo físico da convecção. A convecção acontece quando aquecemos muito o ar.

Fronteira Oeste, Região Central e Missões estão registrando os maiores picos de temperatura nesta onda de calor que se mantém até o início da próxima semana em todo o Rio Grande do Sul.

O tempo seco e quente é resultado de um bloqueio atmosférico no Oceano Pacífico. A posição da circulação dos ventos em altitude impediu que os sistemas meteorológicos se deslocassem.