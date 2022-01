“Capitão” é preso pela Brigada Militar

Share on Email

Na tarde deste sábado (15), durante o horário do pátio, o indivíduo conhecido como Capitão, foi preso pela Brigada Militar, após arremessar pacotes em direção ao Presídio Estadual de Alegrete.

Conforme informações preliminares, foram apreendidos celulares, não há mais detalhes, até o momento, em razão de que a ocorrência está em andamento.

Numa rápida ação dos policiais militares, assim que o indivíduo se aproximou para fazer a entrega da “encomenda”, já foi identificado.

Ele chegou a fazer o arremesso e fugiu em direção ao Parque dos Aguateiros sendo interceptado e preso.

No PEAL, foi necessário disparos de munições antimotim. Os apenados que estavam no pátio apedrejaram a guarita e um deles subiu no telhado, para pegar um dos pacotes que caiu sobre a tela. Não ocorreu tentativa de fuga.

A ação foi realizada pela guarda externa com apoio dos agentes da Susepe.

Já a prisão foi pelo policiamento ostensivo que estava nas imediações da cadeia.

A ocorrência está sendo realizada na Delegacia de Polícia de Alegrete.