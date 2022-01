Homem de 28 anos é assassinado em Alegrete

Alegrete registrou nesta manhã(15), o primeiro homicídio do ano de 2022 e o segundo crime com morte. No dia 10 foi registrado um latrocínio(morte seguido de roubo), na Avenida Assis Brasil.

De acordo com informações, por volta das 9h30min, um comunicado ao 190 dava conta de um homem esfaqueado, caído em via pública na rua Barão do Cerro Largo cruzamento com a rua Arnaldo Balvê.

No local, os policiais constataram que a vítima estava ferida e acionaram o Samu que estava em outro atendimento, portanto, socorreram o indivíduo de 28 anos até a UPA. Porém, ele não resistiu e foi a óbito na Unidade de Pronto Atendimento.

A vítima foi identificada como Lucas Siqueira Abi de 28 anos, conhecido como Formiga. Em ato contínuo, uma outra guarnição, saiu no encalce do autor, conforme descrição de testemunhas. O homem de 43 anos foi abordado na rua Nelci Pedroso, ele estava com um facão, ainda sujo de sangue.

Recebeu voz de prisão e foi conduzido á Delegacia de Polícia de Alegrete, onde a autoridade determinou flagrante por homicídio.

Vitima e autor têm passagens pela polícia. Um desentendimento entre eles teria sido o motivo do crime. O autor, conhecido como “Tabajara” desferiu uma facada no tórax da vítima.