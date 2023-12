Vídeos: alagamentos afetam diversos pontos da cidade de Alegrete

Share on Email

Como é comum em situações como essa, a Avenida Alexandre Lisboa ficou intrafegável por um período.

Diversos bairros, incluindo Segabinazzi, Centenário, Vila Nova, Honório Lemes, Progresso, Santo Antônio, entre outros, enfrentaram problemas devido ao volume de chuvas. No bairro Centenário, a presidente Marcele Fávero destacou que os moradores haviam solicitado a limpeza dos bueiros anteriormente. “Houve casas atingidas que nunca enfrentaram uma situação assim; não há vazão. Com as obras realizadas, a limpeza dos bueiros torna-se indispensável”, ressaltou ela, acrescentando que os pedidos foram feitos, mas a ação preventiva ainda não foi totalmente eficaz.

Nos bairros Promorar, Saint Pastous, Capão do Angico e Ulisses Guimarães, algumas ruas e casas também foram alagadas, causando transtornos para os residentes. No bairro Vila Nova, na rua Sofia de Brum a Defesa Civil foi acionada. Sidomar Roballo, que está nas ruas verificando a situação, observou que, embora a maioria das áreas já não esteja mais inundada, a situação foi agravada pela intensidade das chuvas em um curto período. Em menos de duas horas, a região central registrou cerca de 55 mm de precipitação.

A população local enfrenta agora as consequências desse evento climático, ressaltando a necessidade de medidas preventivas, como a limpeza constante dos sistemas de drenagem, para minimizar o impacto de eventos meteorológicos extremos.