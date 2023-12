Reclamações surgem entre lojistas e consumidores devido à interrupção de rua em Alegrete

O problema na rede de abastecimento da Corsan, localizado na Rua General Vitorino, deixou as quadras entre as Ruas dos Andradas e a Avenida Dr. Lauro Dornelles interrompidas. Informações da CORSAN indicam que a rede está localizada sob uma galeria e, mesmo que o problema inicial já tenha sido resolvido, o trabalho continua. Uma equipe está realizando o conserto da galeria, e a previsão é de que a via seja liberada para o tráfego até as 17h.

A rede de abastecimento de água da Corsan está totalmente subterrânea, e sempre que ocorre um problema, é necessário abrir a rua para solucionar a situação. Isso, inevitavelmente, causa algum transtorno.