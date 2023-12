Família enfrenta desafios para trazer criança em tratamento oncológico de volta a Alegrete

A mãe explica que a filha concluiu um ciclo de 10 sessões de quimioterapia e, sempre que necessário, desloca-se em veículo individual ou com poucas pessoas. Emocionada, relata que, nesta sexta-feira, foi informada de que precisa viajar com um grupo de pessoas (11), o que a preocupa profundamente, pois a menina está com a imunidade comprometida, além de um atestado médico de que não deve permanecer muito tempo em local fechado com muitas pessoas. Ela expressa seu desejo de poder levar Maria Cecília, como em outras ocasiões, sem a presença de muitas pessoas, considerando o estado debilitado da criança. “Em uma ocasião, ela foi para o hospital devido a um resfriado, porém, no caso dela é muito mais delicado, não é apenas tomar uma medicação. Queremos apenas passar o Natal em casa”- informa.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, esclarece que a orientação nesse caso é que a paciente viaje em transporte individual ou com um grupo reduzido. Ela informa que a Secretaria da Saúde dispõe de um veículo que retornará nesta sexta-feira de Santa Maria para Alegrete, com capacidade para 25 pessoas, sendo que apenas 12 assentos estão ocupados.