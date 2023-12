Acidente entre Jetta e Voyage resulta em danos materiais em Alegrete

Share on Email

De acordo com informações da Guarda Municipal, os dois veículos estavam trafegando pela Avenida Alexandre Lisboa quando, devido ao grande volume de água nas imediações do Parque Rui Ramos, ocorreu um pequeno congestionamento, culminando na colisão entre os carros.

Motorista de Saveiro com placas de Alegrete morre em acidente na BR 290

O fato aconteceu durante um período de tráfego intenso, onde as condições climáticas adversas, especialmente o acúmulo de água na via, contribuíram para a ocorrência. A Guarda Municipal esteve no local para realizar o registro.