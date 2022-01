Vídeos: arremesso no Presídio mobilizou Brigada Militar e Susepe

O indivíduo conhecido como Capitão, de 30 anos, foi preso assim que jogou os invólucros em direção a tela do PEAL. Não houve tentativa de fuga.

A reportagem do PAT estava em frente à Casa Prisional, no momento em que a situação ocorreu. A guarnição da Brigada Militar que estava nas imediações realizando patrulhamento ostensivo rapidamente se aproximou e interceptou o acusado que fugiu em direção ao Porto dos Aguateiros. Na revista pessoal foi encontrado, com o acusado, um pacote com quatro celulares.

“Capitão” não disse para quem era a “encomenda”, apenas que teria recebido o valor de 500 reais para efetuar o arremesso. Ele foi levado à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado de Plantão, foi determinado registro simples. O material(celulares), foi apreendido.

No momento em que ele jogou os pacotes, um apenado subiu no telhado para pegar o invólucro. Os demais que estavam no pátio passaram a apedrejar a guarita. Foi necessário disparos de munições antimotim para conter os ânimos. A ação foi realizada pela guarda externa da Brigada Militar com apoio dos agentes da Susepe.

Na sequência, todos os apenados foram recolhidos para as celas. Uma popular fez um vídeo que circula nos grupos de whatsApp onde é possível ver o apenado andando sobre a tela.