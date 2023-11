Vieira e Martins: um legado de comprometimento e credibildade no direito da Fronteira Oeste

Share on Email

O escritório de advocacia Vieira e Martins está localizado na cidade de Manoel Viana, e conta com um time qualificado de profissionais na área do direito. Com mais de uma década de atividades na Fronteira Oeste, a empresa é referência nas seguintes áreas: direito cívil, direito penal e direito administrativo

Os profissionais Gilberto Martins, Eduardo Martins e Valdomir Martins, são o esteio do escritório. Os profissionais tiveram formação acadêmica na Urcamp de Alegrete e logo após, com muito estudo, foram aprovados no exame de ordem da OAB. Os irmãos são referência em Municípios como: Alegrete, Manoel Viana, São Francisco, Santa Maria, Rosário, Jaguari e Uruguaiana, pelo brilhante trabalho realizado junto aos seus clientes e causas.

Uma peça fundamental do escritório é Gilberto Martins, o advogado trabalhou durante anos na Prefeitura de Manoel Viana e era o braço direito do prefeito Gustavo. O servidor foi responsável por diversas atividades e obras no Município, entre elas; o Calçamento Comunitário que agregou em 80% a pavimentação das ruas e melhorou de maneira substancial a mobilidade urbana da cidade vizinha.

O advogado foi o principal responsável pela Mercomix. Em 2023, sob seu comando, a Feira bateu o recorde de visitantes e empresas que puderam expor suas marcas e fomentar o comércio local.” A Mercomix passou por uma transformação em seu layout; após muitos anos, o evento retornou à praça local e pode congregar as diversas áreas, gastronômicas, cultural e comercial, fazendo com que o público ficasse concentrado em torno do mesmo local. A população da região gostou do novo modelo de Feira”, disse Gilberto.

Com essa vasta experiência, em seu elenco, o Vieira e Martins convida a todos interessados a conhecer seus escritórios e ter conhecimentos sobre a metodologia de trabalho dos três profissionais do direito. Um escritório fica localizado na rua Franklin Barros, 721, telefone: 991 39 8582 e outro na mesma rua, porém no número, 754, telefone; 99916 9181 ambos próximos ao mercado Redefort.