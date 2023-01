Vigilância alerta sobre cuidados com alimentos que serão vendidos no EFIPAN

Share on Email

A Vigilância Sanitária entende que terá um grande fluxo de pessoas circulando pela cidade e, com isso, várias frentes de trabalho no setor de alimentação estarão à disposição da comunidade.

A apreensão do setor é quanto à qualidade de conservação e preparo que estes alimentos vão ser disponibilizados.

Carlos Humberto Vaz, diretor da Vigilância Sanitária de Alegrete, diz que a preocupação é para que comércio, principalmente de ambulantes, possa trabalhar e oferecer os cuidados e qualidade que os alimentos devem ter para consumo humano.

Ele lembra que, conforme recomendações, a refrigeração é determinante para a conservação de alimentos, sejam de origem vegetal ou animal, porque retarda ou inibe a proliferação de microorganismos, além de retardar reações enzimáticas e químicas.

Cada alimento precisa de um tipo de temperatura para não murchar, mofar ou estragar e poder ser consumido. E com o calor, os estragos são potencializados, daí a importância de que o freezer e outros locais de conservação estejam funcionando corretamente.

O congelamento, diz Carlos Humberto, consiste em diminuir a temperatura do alimento em até 40°C. Carnes devem ser congeladas na temperatura média de -18° C. O descongelamento, no caso de carnes, deve ser aos poucos, colocando na parte inferior da geladeira e não tirar e colocar em cima de balcões ou mesas, informa o diretor da Vigilância Sanitária.

Imagem ilustrativa