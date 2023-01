O escaldante verão alegretense não dá trégua

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Carro atravessa rua sozinho e só para ao bater em parede de prédio em Alegrete

A tarde quente no Município, segundo destaca o INMET, teve a mínima de 23°C com máxima de 40°C, porém, o flagrante não deixou de ser um dos assuntos mais comentados em grupos do WhatsApp e algumas redes sociais.

“Eu acredito que possa ter algum erro, mesmo assim, o número impacta” – comentou.

Os especialistas destacam que essas temperaturas registradas pelos termômetros, se dão pelo fato de que estão instalados perto de concreto de construções e asfalto, como as ruas e avenidas, e isso interfere no valor.

Empresa que oferece ponto de apoio para ciclistas ganha adesão de corredores em Alegrete

Conforme o site do INMET, até a próxima sexta-feira a temperatura máxima no Município será de 40°C.

Em dias de temperaturas altas o alerta da Defesa Civil é de que todos que se expuserem ao sol utilizem roupas frescas, mantenham a hidratação constante (com água ou sucos), façam refeições leves, evitem exercícios entre as 10 e 16h, utilizem protetores solares, chapéus e óculos escuros com proteção UVA e UVB.