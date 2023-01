Ter saúde mental não é só nao apresentar sintomas de sofrimento; é muito mais que isso

O Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Alegrete sabe da urgência em se falar sobre Saúde Mental com a população e mergulha fundo na oportunidade que o Janeiro Branco oferece de diálogo com a população.

O mês de janeiro é marcado pela mobilização nacional de conscientização da saúde mental, com o objetivo de alertar, durante o primeiro mês do ano, sobre a necessidade dos cuidados em relação à saúde mental.

Desta forma, na segunda-feira(16), a equipe do CAPS II e o educador físico Marluã Alende, desenvolveram com os usuários atividade alusiva ao Janeiro Branco, na Praça Alexandre Lisboa. Foram ações que contemplaram danças, distribuição de panfletos divulgando os serviços oferecidos pela instituição, bem como, mensagens positivas para os transeuntes e usuários dos serviços de fisioterapia e da farmácia municipal.

De acordo com a coordenadora Claudia Ferreira, ter saúde mental não é apenas não apresentar sintomas configurados como sofrimento, mas possuir uma qualidade de vida, com relações afetivas que promovam proteção e cuidado. “Trabalhar este tema é insistir no autocuidado, sinalizando que este é um dos passos mais importante. Claudia ressaltou que, em novembro e dezembro do ano passado, a equipe identificou um aumento expressivo nos casos de ideação suicida e tentativas. Isso também foi identificado com o Samu Mental e a UPA”- ressaltou.

Culturalmente, em janeiro as pessoas estão mais propensas em pensar, analisar e planejar suas vidas do que em outros momentos no decorrer do ano. Por isso, foi instituído o mês da saúde mental e emocional.

O Caps II, atende adultos com transtornos severos e persistentes, segundo a portaria 336/2002 do Ministério da Saúde, ou seja, esquizofrenia e bipolaridade.

Dando sequência as atividades em alusão ao Janeiro Branco, além da realizada no dia 16, a psicóloga Janine Ribeiro de Freitas Andes, vai realizar no dia 18 uma palestra para os militares do 6° RCB.

Campanha

Campanha gera conscientização, combate tabus, muda paradigmas, orienta os indivíduos e inspira autoridades a respeito de importantes questões relacionadas às vidas de todo mundo!

O Janeiro Branco é uma fonte inesgotável de ações e de reflexões sobre tudo isso. Em 2023, o tema do Movimento Janeiro Branco não poderia ser outro: A Vida Pede Equilíbrio! Juntos, a gente consegue levar essa mensagem ao mundo!