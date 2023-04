Vigília Pascal na Matriz foi mais uma celebração de muito simbolismo

Na noite de sábado aconteceu na Igreja Matriz de Alegrete a Vigília Pascal, que é muito importante para os católicos e o cerimonial é totalmente diferente de uma missa. Ela tem início na área externa da igreja, com a Liturgia da Luz. Durante o dia, não ocorreu missa, é um momento de silêncio e oração, porém, à noite aconteceu a vigília pascal. Uma longa celebração, em que o padre Pedro Navarro abençoou o fogo que acendeu uma grande vela, chamada de Círio Pascal.

Ela, representa Jesus ressurreto, e estava toda decorada com símbolos religiosos, como o da primeira e da última letra do alfabeto grego – Alfa e Ômega. Ela indica que Jesus é o início e o fim de tudo, como ensina a Bíblia.

A cerimônia durou duas horas e teve início do lado de fora da igreja, com os fiéis observando o Padre acendendo o círio pascal. Já com a Igreja às escuras, a celebração da luz, a bênção do fogo e preparação do círio pascal, até que o padre proclama pela terceira vez “Eis a Luz de Cristo”..

A cerimônia seguiu com os católicos, já com suas velas nas mãos, acendendo uma a uma, com a proclamação da Páscoa e a Liturgia da Palavra. A Vigília Pascal ou Grande Vigília, é uma celebração cristã realizada na véspera do Domingo de Páscoa. Nesta vigília, celebra-se ritualmente a ressurreição de Jesus Cristo.

Padre Pedro contou que a celebração da vigília pascal é de grande importância nessa reta final da semana santa. “Essa foi a noite em que Jesus passou da morte para a Vida. Convidamos os irmãos para uma vigília reflexiva. A ele [Jesus] a eternidade. Que o senhor nos proteja e nos guarde, amém”, comentou.

O Sábado Santo, também conhecido como Sábado de Aleluia – e que para alguns é também o dia da “malhação do Judas” –, é uma celebração com grande significado e complexidade litúrgica, devido à série de rituais que ocorrem durante a missa. Após uma leitura da Bíblia, aconteceu a liturgia batismal. A missa terminou com os fiéis cantando hinos sobre a ressureição.

Neste domingo(9), as celebrações serão em mais de um templo: a missa de Páscoa às 9h, será na Matriz; às 10h 15min. na Capela Nossa Senhora de Lurdes; às 17h na Capela do Hospital e às 19h a missa de Páscoa no Templo da Matriz.