General Willian koji Kamei despede-se da Guarnição de Alegrete

Na última semana despediu-se da Guarnição Militar de Alegrete o General de Brigada Willian Koji Kamei, em uma formatura realizada no 6º Regimento de Cavalaria Blindado.

A despedida foi centralizada no Regimento e contou com a presença de militares do 10° Batalhão Logístico, 12ª Companhia de Comunicações Mecanizada e 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada.

O General Kamei participou de um almoço com os Oficiais do Regimento e, logo após, dirigiu-se para uma palestra com todos os Oficiais, Subtenentes e Sargentos da Guarnição Militar de Alegrete e uma formatura com os Cabos e Soldados, onde apresentou suas despedidas.

O Centro Hípico José de Abreu foi responsável por realizar a escolta Hipo na última saída do Comandante da 2ª Bda do Zequinha.