Violência contra a mulher continua desafiando a sociedade

O evento, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegrete e a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, reuniu uma plateia atenta para discutir esse tema crucial.

Na manhã da quarta-feira, dia 25, a UERGS foi cenário de uma formação essencial sobre Violência Doméstica destinada aos agentes comunitários, redutores de danos, visitadores do PIM e do Criança Feliz. Ingrid Urbanetto, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, enfatizou a importância do acolhimento e orientação às vítimas de violência doméstica por meio de “pessoas especializadas”, como agentes e visitadores em geral.

A Delegada Daniela Borba, durante sua participação, destacou que ao abordarmos o tema “Violência Doméstica”, é comum pensar apenas em agressões físicas. No entanto, salientou que o impacto psicológico é igualmente grave. É crucial que essas “pessoas especializadas” estejam atentas a pequenos detalhes, pois são eles que podem fazer a diferença. A conscientização sobre a variedade de formas de violência doméstica é essencial para reduzir esses números alarmantes.

O evento não apenas aumentou a compreensão sobre a complexidade da violência doméstica, mas também ressaltou a necessidade de uma abordagem cuidadosa e multidisciplinar para lidar com essa questão delicada na sociedade. A esperança é que, com mais educação e conscientização, possamos criar comunidades mais seguras e proteger aqueles que são vulneráveis a essa forma de abuso.