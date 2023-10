Dois expoentes do tiro esportivo se encontram em Alegrete

Um dos momentos mais bonitos da competição foi o encontro de dois destaques desse esporte: José Claudio Siqueira da Silva, de 72 anos, sócio fundador do Clube de Tiro de Alegrete, em plena atividade, e do outro lado Murilo Moraes, de apenas sete anos, praticante de air soft, que dispara bolinhas de plástico com propulsão de gás.

Murilo, o pequeno desportista de São Vicente do Sul, está sempre acompanhado do pai que é atirador e participa das competições. Todos o admiram pela disciplina e concentração com que pratica o tiro. Qualquer pessoa, de todas as idades precisa da técnica e muita responsabilidade para praticar esse esporte nos clubes de tiro legalmente registrados.

José Claudio Siqueira

– Não se trata do novo e do velho, do jovem e do maduro, do sênior e do junior, e sim de duas referências do esporte do tiro unidos pela mesma paixão. É a certeza da continuidade, observou Luis Caetano Sari Rosso, tesoureiro do CT de Alegrete