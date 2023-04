Vereadores promovem debate sobre IPE saúde

O Ipe Saúde é uma instituição muito importante para a saúde dos cidadãos gaúchos, mas há um bom tempo usuários queixam-se de que a instituição deixou de atender, diretamente, a população em Alegrete.

Com a possibilidade de essa desassistência permanecer, é urgente que se discuta o assunto e que se busquem soluções para evitar que isso permace, salienta o vereador Itamar Rodriguez que junto com o vereador Bolsson está realizando uma audiência na Câmara.

Neste dia 5, às 19h 30min. na Câmara Municipal de Alegrete, os gabinetes dos dois vereadores, por meio do CIDBES vão realizar este encontro para debater o Ipe Saúde.

Conforme o ex servidor do IPE, que continua atendendo de forma voluntária, Anélio Cardona, o repasse para os médicos do valor da consulta é de 62 reais mais a diferença do cartão que varia, de acordo com cada categoria, e vai de 13 a 28 reais. Em Alegrete mais de cinco mil pessoas são segurados do Ipe e dependem desse serviço para consultas, exames e médicos.