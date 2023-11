Violência contra idosos acende o alerta para que a comunidade denuncie

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A vereadora Dileusa Alves (PDT), que integra a Procuradoria da Mulher, diz que, depois de ser procurada, informa que denunciou os casos à Promotoria de Justiça.

Bugios passeiam por árvores e Ponte Férrea

Dentre os fatos mais preocupantes contra idosas de Alegrete estão: apossar-se dos proventos de aposentadoria, abandono com falta de cuidados mínimos e até violência física. E o pior, lembram os membros do Conselho do Idoso, os maus-tratos geralmente vêm por parte de familiares que deveriam cuidar e zelar pelos seus idosos. O importante é que quem souber de algum fato de negligência ou violência contra pessoas acima de 60 anos, que denuncie ao Disque 100 ou vá ao CRES, que fica próximo ao Fórum na Avenida Tiaraju.

Homem é agredido e assaltado por seis desconhecidos, no centro

De acordo com o último Censo do IBGE, o município de Alegrete tem 11.117 idosos, uma expressiva parcela da população que tem direitos assegurados por lei e necessita, muitas vezes, de cuidados especiais de mobilidade, alimentação, repouso, entre outros. Essa população é aposentada e tem a garantia de seus proventos, que devem ser respeitados, lembrou Dileusa Alves.