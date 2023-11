Os serviços públicos não vão funcionar na cidade, exceto os de saúde da UPA, SAMU e os atendimentos na Santa Casa de Caridade. A limpeza pública não será feita voltando ao normal no dia 16 de novembro. Se possível as pessoas não coloquem os detritos nas calçadas, em frente as casas ou no meio das avenidas para evitar que se espalhem pelas ruas.

Os mercados vão abrir das 8h às 13h, nesta quarta- feira e o transporte coletivo vai ser como nos dias de domingo aqui na cidade. O comércio só abre com mão de obra de proprietários.

Em 15 de novembro de 1889, há exatos 133 anos, aconteceu a Proclamação da República do Brasil, ato que resultou na derrubada da Monarquia e na instauração da República no país.