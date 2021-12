Violência doméstica na madrugada do Natal

Share on Email

Mulher acionou a Brigada Militar depois de ser agredida verbalmente e fisicamente pelo companheiro.

A vítima disse que estava em sua casa, no bairro santos Dumont, na companhia do acusado quando ele passou a ofendê-la com palavras agressivas, dizendo inclusive que a comida que ela fazia era um lixo.

Na sequência jogou em sua direção um copo com cerveja, ela conseguiu evitar que o copo acertasse sua face, o que não foi possível com o líquido(cerveja). Em ato contínuo, o homem arremessou um aparelho celular que atingiu o rosto da vítima, porém, não ficou com lesões aparentes.

Depois, o acusado saiu da residência e a mulher acionou a Brigada Militar pois deseja medidas protetivas contra o indivíduo. A vítima ressaltou aos policiais que a residência é sua, por esse motivo, quer o afastamento do acusado, uma vez que já foi agredida fisicamente por ele no passado. O fato ocorreu na madrugada do dia 25, por volta das 3h.