Violência sem limites: homem mata ex-namorada, esfaqueia mãe da vítima e incendeia casa e carro no RS

Um homem de 28 anos matou a ex-namorada, Jéssica Helena Machado, de apenas 18 anos, esfaqueou a mãe da vítima e incendiou a residência e o carro da família do jovem.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Jéssica foi encontrado carbonizado no interior de um cômodo da casa. O suspeito fugiu do local dirigindo o carro da família da vítima, que foi encontrado incendiado a cerca de três quilômetros do local do crime.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário, onde será investigado pelos crimes de feminicídio (consumado e tentado), além de incêndio criminal. Segundo a investigação, o crime tem motivação passional, já que o suspeito e a vítima tiveram um breve relacionamento e ele não aceitou o termo do namoro.

A apuração preliminar da polícia também revelou que o suspeito tinha antecedentes criminais e que um jovem não possuía medida protetora contra ele. As questões em curso pretendem examinar a coleta de informações sobre a completa elucidação da autoria, materialidade, motivação e demais circunstâncias ocorridas aos fatos e identificar eventual participação de terceiros.

A mãe da vítima, que tem 54 anos, foi esfaqueada no pescoço, mas sobreviveu. Ela foi levada para o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, e não corre risco. A causa da morte de Jéssica será esclarecida a partir do resultado do exame de necropsia. O delegado que acompanha o caso afirma que a mãe da vítima relatou que um jovem foi assassinado com golpes de faca.

Com informações G1