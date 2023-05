Violento acidente entre Barão do Amazonas e Tiradentes deixa um ferido

Mais um violento acidente ocorreu no cruzamento entre a Barão do Amazonas e a rua Tiradentes, Centro, em Alegrete. Um jovem de 25 anos, que seguia pela rua Tiradentes, avançou a preferencial e colidiu na lateral de um Corsa Sedan conduzido por uma mulher de 37 anos. Ambos os veículos ficaram sobre a calçada, e tiveram danos de grande monta. Uma placa de sinalização também ficou destruída.

O acidente aconteceu quando o motorista do Fiesta, que transitava pela rua Tiradentes, invadiu a preferencial e colidiu com o Corsa Sedan, que seguia pela Barão do Amazonas. Com o impacto, o Corsa rodopiou e parou como se estivesse trafegando no sentido oposto.

A mulher de 37 anos foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo informações fornecidas pelo esposo da motorista, ela estava bem e não sofreu ferimentos graves. Já o condutor do Fiesta não se feriu.

A situação no cruzamento entre a Barão do Amazonas e a Rua Tiradentes tem se tornado cada vez mais preocupante, uma vez que este tem sido palco frequente de violentos acidentes. A falta de atenção dos condutores tem contribuído para a ocorrência de colisões graves nesse ponto.

A Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local para atender a ocorrência. Alguns moradores das imediações pontuam que as autoridades responsáveis devem considerar a necessidade de medidas adicionais para melhorar a segurança no cruzamento, como redutores de velocidade.