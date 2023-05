Alegrete deve ganhar mais 12 profissionais no programa Mais Médicos

O Governo Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU), da última segunda-feira (22), o edital para contratação de profissionais do programa Mais Médicos. As inscrições começam na próxima sexta-feira (26) e vão até 31 de maio, com prioridade para médicos brasileiros formados no país. No Rio Grande do Sul, há 541 vagas em 209 municípios.

Inicialmente, havia 522 vagas destinadas para o RS. No entanto, houve municípios que optaram pela contratação de menos médicos do que poderiam ou decidiram não contratar profissionais.

Entre essas cidades, Alto Feliz, Boa Vista do Buricá, Candelária, Farroupilha, Fortaleza dos Valos, Lagoa Bonita do Sul e Parobé não solicitaram as vagas disponibilizadas (cada um deles poderia contratar até um médico). Já Arroio do Meio, Gravataí, Igrejinha e Uruguaiana, solicitaram uma vaga a menos do que poderiam.

O edital publicado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde é voltado exclusivamente para os municípios que tenham interesse nas vagas do programa. O município de Alegrete possui 12 vagas abertas. A Capital dos Gaúchos é a cidade que mais deve receber médicos, com 67 vagas abertas. Na sequência, aparecem Pelotas (20), Bagé (13), Alegrete (12), Uruguaiana (11), Alvorada (11), Caxias do Sul (11), Rio Grande (11), Taquara (10) e Gravataí (9). Outros 199 municípios têm de uma a nove vagas em aberto.

O valor das bolsas continua sendo o mesmo já oferecido atualmente pelo programa, de R$ 12.386,50. Os médicos ainda recebem auxílio-moradia, que varia de acordo com a região onde atuarão.

O Mais Médicos foi relançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 20 de março. O objetivo do governo é preencher vagas no Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento de atenção primária, em Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Até fevereiro de 2023, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) somava 1.320 profissionais dos programas Mais Médicos (governo de Dilma) e Médicos Pelo Brasil (governo Bolsonaro PL) atendendo no RS. O Mais Médicos tinha 491 postos ocupados e 412 vagos, enquanto o Médicos Pelo Brasil tinha 289 profissionais atuando e 128 vagas em aberto no estado.