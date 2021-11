Violento acidente no cruzamento da Vasco Alves com Andradas

Na noite desta quinta-feira(25), um violento acidente entre dois veículos resultou em danos materiais de grande monta em ambos. De acordo com informações preliminares de um dos envolvidos, o Peugeot 208, teria ficado com perda total na dianteira. O airbag acionou com o impacto.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. Conforme relato, uma condutora que subia a rua Vasco Alves, avançou a preferencial e cortou a frente da condutora que descia a Rua dos Andradas. Ambos veículos são Peugeot.

No momento em que ocorreu a colisão na lateral do Peugeot 207, o carro subiu a calçada e chocou-se contra a parede da Loja Izolan. Além do dano no veículo e na parede, a vitrine também acabou abrindo o vidro.

Apesar da gravidade do acidente, nenhuma das condutoras ficou ferida. A motorista que subia a Vasco Alves, teria ficado em choque e foi acolhida por um dos proprietários da empresa e uma funcionária.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência. Os dois veículos, sem condições de rodar, serão removidos pelo guincho.