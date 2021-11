Ladrões estão na mira da Polícia Civil de Alegrete

Share on Email

A prisão aconteceu na manhã de hoje(25), no bairro Assumpção. A ação foi da Polícia Civil, através dos policiais do Setor de Investigação da Delegacia de Polícia de Alegrete, com apoio dos policiais da DECRAB de Alegrete, sob a coordenação da Delegada de Polícia Fernanda Mendonça.

Segundo informações dos policiais, nesta quinta-feira(25), em resposta aos inúmeros roubos a estabelecimentos comerciais e a residência ocorridos na cidade, nos meses de setembro e outubro desse ano, as equipes cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências de suspeitos.

Além de objetos que contribuirão para a elucidação da autoria, um indivíduo de 32 anos foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

