Jogos do Citadino de Futsal prosseguem na Arena com cartão de vacina obrigatório

Desde do último dia 20, os jogos do citadino de futsal estão sendo disputados no ginásio da Arena Esportes e Lazer.

No sábado passado foram realizados três jogos eliminatórios na fase de quartas de final. Pela Série B, o Real avançou com maiúscula vitória sobre o La Portera, 6 a 0. O Cidade Alta despachou o Toquidon, venceu por 5 a 2.

Assim uma das semifinais da B, será entre Real x Cidade Alta. No próximo sábado (27), jogam às 19h, Fortaleza x Palestino e às 20h, Real Tchê x Flamengo, sequência das quartas de final da B, que vai definir a outra semifinal da segundona.

Pela Série A, um jogo isolado no dia 20, abriu a fase de quartas. O União Society/FNP fez 2 a 1 na AGN e segue na disputa. No próximo sábado (27), às 21hs, jogam Velha União x Garupa, o vencedor enfrenta o quem passar entre Galaticos x Center Fhotos, jogo marcado para o dia 4, às 21h15min. O União encara o vencedor do mega confronte entre AABB x Celtic, os dois campeões municipais jogam dia 4, às 20hs.

No sábado (27), a rodada abre às 18h, com a primeira semifinal da Série C, jogo entre Eliseos Futsal x Danúbio. Os ingressos no citadino custam R$ 5,00 (Cinco Reais), além da apresentação obrigatória do passaporte vacinal. Os jogos eliminatórios serão disputados na cobrança de três penalidades para cada equipe em caso de empate no tempo normal.