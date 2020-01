Virada de ano foi a mais calma dos últimos tempos no Plantão Policial

Final de ano tranquilo em Alegrete. Assim como no Natal, a virada do ano e o primeiro dia de 2020 foram sem registros de ocorrências de grande vulto ou letais. O 190 teve inúmeras ligações, a maioria delas para verificação de perturbação do sossego alheio, briga entre familiares(intramuros), furtos e à noite, no dia 1°, um acidente violento de trânsito mobilizou uma viatura. Já na Delegacia de Polícia, os registros, cerca de nove, incluíam quatro de desavenças familiares, perda de documento e uma Medida Protetiva.

Mesmo assim, o policiamento ostensivo foi reforçado. Mais uma vez o que ficou em evidência foram as discussões em famílias. Momentos em que a confraternização, na maioria das vezes pelo uso abusivo de bebida alcoólica e, em alguns casos com a associação de outras substâncias ilícitas, terminam com registros na Delegacia de Polícia ou Brigada Militar.