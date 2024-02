Visando fechar o elenco para a Série Prata, AVF realiza seletiva neste domingo

Neste domingo (18), ocorre a seletiva da Associação Vianense de Futsal para descobrir novos atletas que possam fazer parte do elenco da equipe durante a Série Prata. A ideia partiu do treinador, Rodrigo Gasolina em conjunto com a diretoria do clube da “cidade do sol”, para que todos possam receber a mesma oportunidade de jogar na instituição.

A atividade ocorrerá no ginásio, Henrique Nemitz, a partir das 9h da manhã. Segundo a direção da equipe, a procura de atletas de outras regiões do Estado está bem alta e o número de participantes deve ser bem considerável, segundo os coordenadores.

A ideia do clube é ofertar ao maior número de atletas a oportunidade de fazer do elenco da equipe vianense. No ano passado, a AVF bateu na trave perdendo às quartas de final para o campeão AFA. O projeto dessa temporada está baseado em realizar uma grande competição e conseguir o acesso inédito à Série Ouro de futsal.