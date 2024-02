Por que o ar condicionado dos ônibus coletivos não está sendo ligado

Share on Email

Vivemos uma onda de calor em Alegrete que até mesmo em certos ambientes o ar condicionado não dá conta para abrandar a sensação em torno de 40ºC. E com essa situação surge a questão sobre o ar condicinado dos ônibus do transporte coletivo da cidade. Até a semana passada, a tarifa era 4,25 e subiu para 4,80, desde o último dia 5 por autorização da Prefeitura que administra esse serviço público no Município que vigora por licitação E para melhor conforto, os usuários solicitaam, que pelo menos, tenham esse conforto nos carros.

A empresa Fronteira D’Oeste diz que, na medida do possível, estão ligando o ar condicionado dos ônibus e que um dos problemas é a proximidade das paradas que prejudica seu funcionamento, porque segundo Cleiton Cajuru o ar quente ao abrir a porta, toda hora, acaba estragando os equipamentos. O custo de manutenção é bem elevado, segundo o trabalhador da empresa.

Informa ainda que já solicitou à Secretaria de Segurança e Mobilidade que aumentem a distância em, pelo menos, 500 metros entre os pontos de parada para que o ar possa ter o tempo necessários para refrescar o interior dos carros, sendo que os novos que foram acrescentados à frota não tem cortina e isso exige ainda mais dos aparelhos. Até o momento da postagem não obtivemos resposta sobre essa questão e estamos à disposição para todo e qualquer esclarecimento.