Visitação ao Cemitério iniciou cedo no Dia de Finados em Alegrete

Um dos dias de maior visitação ao Cemitério é este Dia de Finados. Desde cedo é intensa a movimentação em todos os espaços onde tem campas ou ossuários. São os momentos de silêncio, renovação das flores e conversas sobre o túmulo de entes queridos.

As pessoas homenageiam seus entes queridos, realizam orações e têm momentos de reflexão. Programação especial contou com uma missa que ocorreu as 7h.

Além disso, muitas pessoas optaram por antecipar a visita para evitar aglomeração no Dia de Finados.

O 2 de Novembro é um momento de relembrar os momentos com eles. Sei que já desencarnaram, mas estão em algum plano. A conversa, aqui, me deixa em paz- comenta Nara Rodrigues, ao falar dos pais que faleceram no período pandêmico.

Já a dona de casa Rosaura Nunes, acrescenta: esse é um dos momentos que aproveito para contar como estão nossos filhos. Venho sempre, não apenas neste dia, mas hoje, parece especial, sinto uma conexão – conclui ai falar do esposo falecido há 12 anos.

Na entrada, um grupo de integrantes da Igreja Universal, distribuiu folhetos, realizou acolhimentos e as pessoas que desejavam deixavam os nomes para orações. Também percebeu-se um grande movimento na venda de flores.

A coordenação do local solicita que as pessoas evitem vasos envolvidos em plásticos, porque junta água e isso prolifera as larvas do mosquito da dengue. Também solicitam que retirem o plástico que envolvem as coroas, porque também é um local de larvas do mosquito aedes aegypt.