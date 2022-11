Manifestantes de verde amarelo vão realizar concentração em frente aos quartéis nesta tarde

Share on Email

Essa é uma programação que está sendo repassada em vários grupos de whatsApp. Durante a manhã, um grupo ficou próximo à ponte de acesso ao 6º RCB e 10º BLog, na General Vitorino e, pelo terceiro dia consecutivo, um outro grupo permaneceu no posto Texacão, às margens da BR 290. Todas as pessoas integrantes da direita que permaneceram no local participaram de um almoço.

Os manifestantes estão em “resistência civil” em apoio ao governo Bolsonaro, alguns chegam a falar em intervenção federal, afirmando que não irão aceitar a tomada de posse de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito no último domingo nas eleições mais acirradas da história da democracia brasileira.

Veja o trajeto dos ônibus gratuitos para todos que desejam se juntar aos manifestantes, a partir das 13h50: