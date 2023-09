Desfile do dia 20 está confirmado mesmo em condições climáticas adversas; o Temático está sob análise

Share on Email

O tradicional Desfile Temático de Alegrete, que integra as festividades da Semana Farroupilha, está programado para a próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, mas sua realização ainda está sob análise devido às previsões de chuva para esse dia. O evento é aguardado ansiosamente pela comunidade e pelos visitantes que se reúnem para celebrar a cultura e a tradição gaúcha.

A incerteza em relação à meteorologia levou a reportagem a buscar esclarecimentos junto ao coordenador dos Festejos Farroupilhas, Cleo Trindade. Segundo Trindade, o Desfile de 20 de setembro, data emblemática da Revolução Farroupilha, está garantido independentemente das condições climáticas adversas. No entanto, o Desfile Temático ainda está em análise, e qualquer decisão que possa afetar o evento será comunicada previamente à população.

O Desfile Temático também é um dos momentos mais aguardados da Semana Farroupilha em Alegrete, atraindo uma multidão de espectadores. Este ano, o tema escolhido é “Nos Tempos de 23”, fazendo alusão a um dos combates que ocorreu na histórica Ponte Borges de Medeiros. A coordenação do evento está trabalhando arduamente para proporcionar um grande espetáculo.

O desfile contará com a participação de cavalarianos, prendas, bailarinos e tradicionalistas, que se envolvem ativamente na preparação e apresentação deste evento que envolve encenações em praça pública. A cidade de Alegrete é pioneira na realização desse grande envolvimento tradicionalista e cultural, que atrai mais de 10 mil pessoas para prestigiar a celebração da história e das tradições do Rio Grande do Sul.