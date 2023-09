Fim de semana realiza desfiles na Conceição e Passo Novo

No último sábado, dia 16 de setembro, a localidade da Conceição, em Alegrete, foi palco de mais um desfile alusivo ao Dia do Gaúcho, marcando segunda celebração deste ano de 2023. Este evento, parte integrante da ampla programação dos Festejos Farroupilhas da cidade, reuniu a comunidade em uma homenagem à cultura gaúcha. A recepção calorosa aos participantes ficou a cargo do Diretor da Escola Murilo Nunes de Oliveira, o professor Sandro Barúa.

No domingo, 17 de setembro, foi a vez da Vila do Passo Novo entrar em cena. Este distrito, o maior de Alegrete, é rico em tradição e cultura, abrigando dois Centros de Tradições Gaúchas, o Nico Dornelles e Quero Quero. A comunidade desfilou com orgulho, representando a essência gaúcha, quando peões e prendas da região e muitos alegretenses se uniram para celebrar as tradições gaúchas.

O desfile teve início às 10h e, após, o público e os convidados se dividiram em momentos de churrasco e baile, desfrutando da hospitalidade dos dois CTGs da localidade. Rosiane Machado, do CTG Nico Dorneles, destacou o entusiasmo dos tradicionalistas em desfilar novamente e ressaltou a importância deste evento para a cultura local.

A programação, até então, continua na segunda-feira, 18 de setembro, com o desfile temático na Praça Getúlio Vargas, programado para as 20h. Este ano, o desfile contará com cinco carros temáticos e um dedicado a Nossa Senhora Aparecida. Uma mudança é que a concentração ocorrerá no sentido contrário, indo em direção à rua Mariz e Barros, ao invés de descer em direção a Vasco Alves.

Os Desfiles do Dia do Gaúcho, contaram com a presença do Prefeito Municipal Márcio Amaral, bem como de diversos Secretários Municipais e membros da comunidade. Também prestigiaram o evento vereadores do município, incluindo Cléo Trindade, responsável pela coordenação dos Festejos Farroupilha.

Fotos Passo Novo: Rosimeri Neri Mota