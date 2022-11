Vitor, Thainan e Vaghetti são campeões gaúchos Sub-17 pela ACBF

A seleta equipe sub-17 da ACBF conquistou no sábado, 19 o título de campeã Gaúcha, ao vencer nos pênaltis o Brilhante de Pelotas.

Como já havia vencido o primeiro confronto por 11 a 4, precisava apenas empatar no tempo normal, porém, o adversário foi quem venceu e levou o jogo para a prorrogação.

Como o confronto terminou empatado, a decisão foi para os pênaltis, onde o time da ACBF foi mais eficiente e ficou com o título. Otávio e Thainan foram uma das peças fundamentais do time laranja na conquista do Estado. Com uma temporada excelente a dupla já coleciona conquistas pelo time de Carlos Barbosa.

“Feliz com o tricampeonato da equipe na Liga Gaúcha de Futsal. Mais uma temporada com o objetivo concluído”, destacou Otávio

“Foi um ano de muito esforço e dedicação. Trabalhamos certinho e o resultados apareceram. Glória a Deus por tudo”, resumiu Thainan.

“Excelente desempenho. Nossa categoria Sub-17 conquistou a Liga Gaúcha, terminando a competição com a melhor defesa e melhor ataque. Eles merecem tudo isso”, comentou Vaghetti.

Alegretense Vaghetti com seus goleiros Sub-17

Fotos: Lucka Ciriako